Российские беспилотники сожгли бронемашину HMMWV и два пункта управления БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянско-Краматорской агломерации, расчеты беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады и 82-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили и уничтожили замаскированную в лесополосе боевую бронированную машину HMMWV производства США и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Бронемашина была сожжена точными попаданиями двух ударных дронов. Удары по пунктам управления наносились сбросами боеприпасов с FPV-дронов, оба объекта полностью выгорели.

Подразделения Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны. Военные блокируют пути сообщения, уничтожают имущество и склады, а также поражают пункты управления дронами и огневые позиции артиллерии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце расчеты ударных беспилотников уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ в Харьковской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по скоплениям живой силы и пунктам управления БПЛА украинских войск. Российские артиллеристы ударили по замаскированному пункту управления украинскими беспилотниками в Доброполье.