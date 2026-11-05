По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Дроны группировки «Юг» уничтожили замаскированную машину HMMWV ВСУ
Российские беспилотники сожгли бронемашину HMMWV и два пункта управления БПЛА
Расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск ликвидировали замаскированную боевую бронированную машину HMMWV и пункты управления украинской армии на Славянско-Краматорском направлении, сообщили в Минобороны.
«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянско-Краматорской агломерации, расчеты беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады и 82-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили и уничтожили замаскированную в лесополосе боевую бронированную машину HMMWV производства США и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Бронемашина была сожжена точными попаданиями двух ударных дронов. Удары по пунктам управления наносились сбросами боеприпасов с FPV-дронов, оба объекта полностью выгорели.
Подразделения Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны. Военные блокируют пути сообщения, уничтожают имущество и склады, а также поражают пункты управления дронами и огневые позиции артиллерии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце расчеты ударных беспилотников уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ в Харьковской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по скоплениям живой силы и пунктам управления БПЛА украинских войск. Российские артиллеристы ударили по замаскированному пункту управления украинскими беспилотниками в Доброполье.