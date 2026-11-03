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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня

    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    @ Oleksii Chumachenko / SOPA Images/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела из-за протестов, прошедших в понедельник около тайной тюрьмы под Киевом, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сотрудники спецслужбы установили личности порядка 100 участников акции. Сейчас правоохранители проводят обыски и решают вопрос о задержании подозреваемых.

    Дела возбуждены по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении сил обороны и массовых беспорядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

    Ранее неизвестные мужчины в штатском напали на митингующих возле здания неофициальной тюрьмы под Киевом.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава киевского режима назвал бесперспективными телефонные переговоры с Россией по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию офиса политика.

    «Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг возможность поездки в Москву для проведения очных переговоров. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию перед Владимиром Путиным.

    Помощника президента Владимира Мединского оставили руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

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    3 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Украинцы возмутились обнаружением пыточной тюрьмы под Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнаружение в подвале дома под Киевом тайной тюрьмы с десятками пострадавших вызвало волну гнева в социальных сетях среди жителей Украины.

    Жители Украины выразили массовое возмущение в социальных сетях после обнаружения пыточной тюрьмы в подвальном помещении под Киевом, где удерживались несколько десятков мирных граждан. Скандал спровоцировал волну негодования в отношении действий властей, передает РИА «Новости».

    Издание «Страна.ua» уточнило, что организатором тюрьмы выступило националистическое подразделение «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Комментаторы обвинили представителей власти в коррупции и стремлении продолжать конфликт ради обогащения. Особую критику вызвал визит к зданию руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), которого упрекнули в прикрытии преступлений.

    Дополнительный гнев вызвало нахождение в пыточной раненого 14-летнего подростка, которого из здания вывела сестра, сообщает портал «Новости.LIVE». Пользователи указали на усталость населения от конфликта и нежелание людей воевать на фоне подобных преступлений и безнаказанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал обнаружение пыточной под Киевом подтверждением необходимости денацификации Украины.

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у этой неофициальной тюрьмы.

    Украинские СМИ сообщили о нападении мужчин в штатском на участников акции протеста.

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    3 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    @ Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    С вечера вторника часть маршрутов электротранспорта дублируют автобусы. Они заменят около 40 маршрутов, передает ТАСС.

    При этом в администрации признали, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в Киеве.

    В субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о перебоях с водоснабжением после ударов беспилотников.

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    3 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Песков оценил готовность Германии отказаться от ЧМ по хоккею из-за России

    Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии из-за участия россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется от его организации из-за участия россиян.

    «Значит, если федерация захочет, она проведет это в другой стране. Стран-то много», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что Кремль не может реагировать на такие заявления из Берлина.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям с сезона-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира.

    В тот же день Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея.

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    3 ноября 2026, 18:36 • Новости дня
    Экс-главу Тульского патронного завода обвинили в контрабанде

    Экс-главу Тульского патронного завода Лукина обвинили в контрабанде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего генерального директора АО «ТПЗ» (Тульский патронный завод) Сергея Лукина обвинили в контрабанде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

    «Ему предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ (контрабанда)», – сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

    Ранее 235-й гарнизонный военный суд заключил Лукина под стражу, однако защита обжаловала этот арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центральный районный суд Тулы отправил под арест гендиректора компании «ТулаДрон» по делу о мошенничестве.

    В июне учредителя и бывшего сотрудника белгородской компании приговорили к реальным срокам наказания за контрабанду военной продукции.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    3 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о том, что еще может сделать Берлин для поддержки Киева.

    «Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС. Канцлер напомнил, что ФРГ предоставляет наибольшую поддержку Киеву, и пообещал продолжить ее предоставлять до окончания конфликта.

    При этом он подчеркнул, что ответственность несут «все европейцы, не только немцы». Мерц напомнил о договоренности НАТО выделить Украине военную помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году. «Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», – указал он.

    «Исход этой войны будет определять европейскую безопасность в течение долгого времени», – заключил канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

    На прошлой неделе в Германии заявили об усталости от постоянных просьб Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи.

    В прошлом месяце Мерц в ходе визита в Киев заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений на Украину.

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