Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области
Минобороны: Артиллерия уничтожила пункты управления БПЛА в Запорожской области
Российские артиллеристы из группировки «Восток» поразили скрытые пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по замаскированным укрытиям ВСУ, которые использовались для управления дронами и их подготовки к вылетам. Координаты целей были выявлены благодаря слежке за возвращающимися аппаратами противника.
«Огневое поражение было нанесено по укрытиям с операторами БПЛА, местам хранения беспилотников и оборудованию, обеспечивавшему их применение», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».
В результате уничтожены пункты управления, операторы и техника. В военном ведомстве отметили, что это снизит возможности украинской стороны по разведке и применению ударных дронов на данном участке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.
Во вторник расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили пункты управления беспилотниками украинской армии в регионе.
В понедельник операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» пресекли попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.