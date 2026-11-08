Минобороны: Артиллерия уничтожила пункты управления БПЛА в Запорожской области

Tекст: Денис Тельманов

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по замаскированным укрытиям ВСУ, которые использовались для управления дронами и их подготовки к вылетам. Координаты целей были выявлены благодаря слежке за возвращающимися аппаратами противника.

«Огневое поражение было нанесено по укрытиям с операторами БПЛА, местам хранения беспилотников и оборудованию, обеспечивавшему их применение», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

В результате уничтожены пункты управления, операторы и техника. В военном ведомстве отметили, что это снизит возможности украинской стороны по разведке и применению ударных дронов на данном участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.

Во вторник расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» поразили пункты управления беспилотниками украинской армии в регионе.

В понедельник операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» пресекли попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.