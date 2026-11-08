Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Эксперт объяснил недопуск прессы к тайной тюрьме Нацгвардии под Киевом
Киев задержал допуск прессы к тайной тюрьме для фильтрации информации
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что украинские власти намеренно ограничивали доступ журналистов к неофициальной тюрьме под Киевом для фильтрации информации.
Власти Украины долго не пускали прессу на территорию частного дома в поселке Петропавловская Борщаговка, где обнаружили тайную тюрьму для бежавших военных и мобилизованных, чтобы успеть отфильтровать информацию, передает ТАСС.
«Они вначале сами решали, что им делать дальше, как подавать прессе, какие срочные меры принимать, чтобы эта информация не расходилась», – отметил Дудчак.
По словам эксперта, в итоге к месту событий допустили только подконтрольный властям пул журналистов. Он добавил, что западные издания уже начали освещать ситуацию в выгодном для Киева ключе.
В начале ноября украинские СМИ сообщили об удержании вооруженными людьми около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. Местные жители попытались выломать ворота, после чего против них применили слезоточивый газ.
Позже полиция признала размещение в здании военнослужащих Нацгвардии Украины, а командующий ведомством Александр Пивненко назвал дом временным пунктом дислокации для мобилизованных и сбежавших военных.
На фоне массовых протестов всех удерживаемых мужчин согласились отпустить для медицинского осмотра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг командование ВСУ откомандировало часть боевиков Нацгвардии Украины на усиление охраны секретных тюрем.
В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании участников протестов у неофициальной тюрьмы под Киевом. В понедельник из подвала под Киевом освободили часть удерживаемых лиц.