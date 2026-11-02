Минобороны: Операторы FPV-дронов группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе воздушной разведки было выявлено перемещение сил противника, пытавшегося перебросить личный состав на передовые позиции с использованием бронемашин и автомобильной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Российские военные последовательно нанесли удары FPV-дронами по выявленным целям. В результате были уничтожены автомобильная техника и боевые бронированные машины, включая американские HMMWV и украинские «Козаки», а также живая сила противника.

«Приоритет в основном – техника. Работаем по логистическим путям противника: пикапам, машинам с прицепами, грузовым автомобилям. Также работаем по пехоте», – рассказал оператор беспилотника с позывным Игрок.

По его словам, FPV-дроны несут до трех килограммов полезной нагрузки. На них устанавливают осколочные, кумулятивные или термобарические боеприпасы. Подготовкой аппарата к вылету занимается инженер, после чего расчет приступает к выполнению задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.

Также Министерство обороны сообщило о начале работы нового аналитического центра в группировке «Восток».

Президент России Владимир Путин заявил об энергичных и активных действиях группировки в зоне спецоперации.