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Путин: Группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно
Группировка «Восток» в зоне спецоперации действует энергично и активно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече с руководством Министерства обороны высказался о ситуации в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».
«Вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку «Восток», которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки», – заявил российский лидер, обращаясь к Андрею Иванаеву.
Ранее президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Путин рассказал о ежедневном продвижении группировки «Восток» на расстояние до 1300 метров.
Кроме того, Путин также заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток».
В среду российские войска освободили сумскую Рыжевку и запорожскую Зарницу.