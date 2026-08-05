  • Новость часаПутин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
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    Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов
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    Российские войска освободили сумскую Рыжевку и запорожскую Зарницу
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    19 комментариев
    5 августа 2026, 13:11 • Новости дня

    Путин: Группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка «Восток» в зоне спецоперации действует энергично и активно, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с руководством Министерства обороны высказался о ситуации в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Вопрос к самому Андрею Сергеевичу, кто, по его мнению, мог бы возглавить группировку «Восток», которая действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки», – заявил российский лидер, обращаясь к Андрею Иванаеву.

    Ранее президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Путин рассказал о ежедневном продвижении группировки «Восток» на расстояние до 1300 метров.

    Кроме того, Путин также заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток».

    В среду российские войска освободили сумскую Рыжевку и запорожскую Зарницу.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    5 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    Удары по Киеву поразили склады маркетплейса «Розетка» и сети «Эпицентр»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки по Киеву и прилегающим районам серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейса «Розетка» и «Эпицентра», промышленная инфраструктура на правом берегу Днепра, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктурным и логистическим объектам в Киеве и Киевской области, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Пострадали многочисленные склады и предприятия.

    В частности, уничтожены логистические центры компании «Новая почта» на Оболони и в Жулянах. В Броварах ликвидирован склад маркетплейса «Розетка», а на ДВРЗ – складские помещения сети «Эпицентр». Предварительные данные также указывают на повреждение или уничтожение еще одного склада «Эпицентра» в Калиновке.

    Кроме того, атаке подверглись склады Novus вблизи Борщаговки. Удары пришлись по заводам и другой складской инфраструктуре на правом берегу Днепра в Киеве, что нанесло значительный урон логистике региона.

    Между тем Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Max предупреждающий лозунг.

    «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас! Бьем, раз слов не понимают!» – говорится в публикации министерства. В ведомстве дали понять, что переходят к более жестким мерам реагирования на игнорирование интересов страны.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

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    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    4 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона

    Путин утвердил ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов

    Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов, вводящих временные ограничительные меры против находящихся за рубежом граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания.

    Путин подписал законы о применении ограничений к лицам, находящимся за пределами страны и уклоняющимся от исполнения наказания, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов.

    Меры коснутся осужденных по приговору суда и привлеченных к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе невыполнение требований законодательства об иноагентах, дискредитация Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, а также участие в нежелательных организациях.

    Для применения ограничений Министерство внутренних дел должно подтвердить факт нахождения человека за границей и его уклонение от наказания. Закон предусматривает 14 видов ограничений, среди которых запрет на регистрацию ИП, отказ в выдаче кредитов, приостановка лицензий и ограничение права управления транспортом.

    Помимо этого, попавшим под санкции гражданам откажут в предоставлении госуслуг, заморозят средства и имущество, а банкам запретят предоставлять им доступ к программам для переводов. Также будут ограничены консульские и нотариальные действия за рубежом.

    Решение о введении мер будет принимать Минюст на основе предложений от МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Данные о таких лицах внесут в специальный реестр, а ограничения вступят в силу на следующий день после публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле депутаты Госдумы окончательно утвердили данные строгие меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Позже Совет Федерации одобрил этот пакет законов о применении четырнадцати временных ограничений.

    Месяцем ранее глава государства подписал документ об аресте активов нарушивших закон россиян за рубежом.

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    5 августа 2026, 08:42 • Новости дня
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады теробороны устроили бой в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовые структуры сообщили о вооруженном конфликте между военнослужащими 125-й бригады украинской армии и 103-й бригады территориальной обороны, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории Сумской области.

    «В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», – рассказал источник агентства.

    Накануне Министерство обороны России проинформировало об успешном поражении украинских подразделений около нескольких населенных пунктов региона. В этот список также вошла Рыжевка.

    В июне отступившие в Сумской области подразделения украинской теробороны попали под огонь собственных националистических формирований.

    В мае украинские военные устроили перестрелку между собой вблизи населенного пункта Бачевск.

    Несколькими днями ранее бойцы ВСУ обстреляли дезертировавших сослуживцев около полуразрушенного монастыря под Сумами.

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    5 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области, назвав удары «тяжелыми».

    Владимир Зеленский сообщил о ночных ударах по Киеву и области. По его словам, атака была масштабной и включала использование различных видов вооружений, передает Lenta.ru.

    «Тяжелый был удар: 24 баллистические ракеты, четыре «Циркона» и еще 115 дронов», – заявил Зеленский. Он уточнил, что большинство задействованных беспилотников были реактивными. Целями ударов стали складские помещения и объекты инфраструктуры.

    Украинские СМИ подтвердили низкую эффективность противовоздушной обороны в ходе этой атаки. Журналисты отметили, что ни одну из выпущенных Россией ракет перехватить не удалось.

    Украинская система противовоздушной обороны не смогла отразить ни один ночной ракетный удар.

    Минобороны сообщило, что ВС России поразили высокоточным оружием  склады с вооружением в Киеве, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр».

    Несколькими днями ранее Владимир Зеленский объяснил провалы противовоздушной обороны дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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    5 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
    ВС России поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами большой дальности по объектам на Украине, сообщает Минобороны.

    В результате атаки были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

    В украинской столице целями стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников средней и большой дальности. Также удар пришелся по центру «Транс-логистик», производящему дроны различных модификаций, и складу «Эпицентр», обеспечивавшему обработку товаров двойного назначения.

    В Киевской области были атакованы логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и сортировочный комплекс «Новой почты». Эти объекты являлись крупными узлами по распределению и хранению беспилотников и запчастей к ним, включая продукцию иностранного производства.

    Кроме того, южнее Одессы на переходе морем российские военные поразили три сухогруза. Эти суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве и суда в Черном море.

    В результате массированной атаки серьезно пострадали крупные логистические хабы, склады маркетплейсов и промышленная инфраструктура.

    Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.

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    5 августа 2026, 08:50 • Новости дня
    После ракетного удара ВС России в Киеве вспыхнули сильные пожары
    После ракетного удара ВС России в Киеве вспыхнули сильные пожары
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Вера Басилая

    Киев подверглась комбинированной атаке с использованием баллистического и гиперзвукового оружия, что привело к серьезным перебоям с электричеством и водоснабжением.

    В ночь на 5 августа по инфраструктуре украинской столицы был нанесен массированный удар, передает «Царьград».

    Цели поражались в несколько волн, при этом применялись ракеты «Циркон», скорость которых достигает десяти Махов. Подобные характеристики не оставляют местной системе противовоздушной обороны шансов на перехват.

    «Киев сильно горит. Весь горизонт светится», – сообщают военкоры. Масштабные возгорания зафиксированы во многих районах города, включая Бровары и Оболонский район. Всего по объектам было выпущено до 30 ракет.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт прилета по территории нежилой застройки. Мониторинговые каналы продолжают фиксировать пуски по военным целям на Украине, при этом в пораженных районах наблюдаются проблемы с подачей воды и света.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

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    5 августа 2026, 09:23 • Новости дня
    Российские военные назвали главные недостатки украинского дрона Nemesis

    Специалист Ворон: Украинский дрон Nemesis ненадежный для боевого применения

    Российские военные назвали главные недостатки украинского дрона Nemesis
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Избыток электроники, малая грузоподъемность и ограничения по маневренности делают работающий через систему Starlink украинский дрон Nemesis ненадежным в бою, заявил технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон.

    Российские военные выявили существенные недостатки украинского беспилотника Nemesis, работающего через систему Starlink. Как рассказал технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон, аппарат оказался ненадежным для боевого применения, передает РИА «Новости».

    Специалист мастерской полка №1427 11-го армейского корпуса сообщил, что сбитый дрон привезли в мастерскую, но восстанавливать его не собираются.

    «Это дрон Nemesis. Точно так же, как и Vampire, был сбит нашими бойцами, затрофеен, привезен к нам в мастерскую. Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники», – отметил он.

    Ворон также указал на ограниченную грузоподъемность беспилотника – около шести килограммов. Кроме того, аппарат не может выполнять резкие маневры из-за потери сигнала Starlink при сильном наклоне. По его словам, вся связь и управление завязаны на эту систему, поэтому отказ любого мелкого элемента приводит к полной потере аппарата.

    Боец добавил, что необходимость оснащения дрона огромным количеством дополнительных модулей для работы со Starlink увеличивает риск поломки. Чем больше компонентов, тем выше шанс выхода устройства из строя, особенно при постоянном боевом управлении.

    Российские военные систематически уничтожают терминалы Starlink ВСУ. Только за июль группировка «Север» ликвидировала более 60 антенн в Харьковской области. В МИД РФ ранее предлагали Илону Маску отключить систему в зоне конфликта, чтобы остановить гибель людей, однако предприниматель называл Starlink «костяком украинской армии», указывая, что его отключение приведет к обрушению фронта.

    В июле российские военные ликвидировали свыше 60 спутниковых антенн Starlink в Харьковской области.

    Уничтожение этих терминалов приводит к потере связи украинских подразделений с командованием.

    Разведчики группировки «Север» вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по излучению таких станций.

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    4 августа 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института Ковальчуку
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда руководителю Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    «За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», город Москва», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института. Месяцем ранее глава государства присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману.

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    4 августа 2026, 14:46 • Новости дня
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    Минобороны: В Бакшеевке были важные опорные пункты ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска разместили значимые оборонительные позиции в освобожденном российскими силами населенном пункте Башкеевка для сдерживания наступления в Харьковской области, заявили в Минобороны.

    Вооруженные силы Украины создали сеть важных опорных пунктов в селе Бакшеевка, которое недавно перешло под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Эти укрепления предназначались для замедления продвижения армии России на харьковском направлении.

    Накануне военное ведомство объявило, что подразделения группировки войск «Север» успешно освободили Бакшеевку. «В селе Бакшеевка Волчанского района у противника были расположены важные опорные пункты, которые предназначались для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области», – уточнили в министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавшие из Бакшеевки украинские военные подорвались на собственных минных полях.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области.

    Перед этим бойцы группировки «Север» установили контроль над харьковским селом Украинское.

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