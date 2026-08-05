Прокуратура Польши закрыла дело об измене в расследовании авиакатастрофы

Tекст: Вера Басилая

Национальная прокуратура завершила десятилетнее расследование обстоятельств трагедии 2010 года. Пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак сообщил об отсутствии состава преступления в действиях руководства страны после авиакатастрофы. передает РИА «Новости».

«Следствие, проводимое десять лет, показало, что действия польских властей в апреле и мае 2010 года не имели никаких признаков преступления в виде дипломатической измены, в том числе польские власти не действовали во вред Польской республики и не имели такого намерения», – сказал Новак.

Представитель ведомства пояснил, что подписание меморандума о передаче копий записей черных ящиков не является предательством. По его словам, тогдашний глава МВД Ежи Миллер приложил все усилия для заключения максимально выгодного для государства соглашения.

Поводом для возбуждения дела стали заявления частных лиц о якобы существовавших устных договоренностях между Дональдом Туском и Дмитрием Медведевым. Сообщалось, что отказ от совместных действий нанес ущерб государственным интересам. Также подозрения вызывал меморандум о передаче копий записей бортовых самописцев, подписанный бывшим министром внутренних дел Ежи Миллером.

Напомним, самолет Ту-154 президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате крушения погибли 96 человек, включая восемь членов экипажа, которые направлялись на мемориальные мероприятия.

Ранее польская генпрокуратура опровергла версию о взрыве на борту президентского самолета.

МИД России отказался возвращать Варшаве обломки разбившегося лайнера до завершения расследования.

В прошлом году прокуратура Польши выдвинула обвинения против десятков российских судмедэкспертов.