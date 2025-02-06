Обломки самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском, останутся в России до конца расследования

Tекст: Максим Попов

По словам Андреева, польские власти требуют возвращения обломков, но российская сторона настаивает на их сохранении как вещественных доказательств, передает РИА «Новости».

Как пояснил Андреев, в настоящее время польская прокуратура сняла все подозрения в заговоре против России и прежних властей Польши, но продолжает обвинять трех российских авиадиспетчеров в умышленном доведении до катастрофы. Российское следствие отвергает эти обвинения, считая их лишенными оснований. Дипломат подчеркнул, что польские власти также грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам.

Посол отметил, что контакты между российскими и польскими следственными органами отсутствуют, и предсказать дальнейшие шаги Польши сложно. Тем не менее, обломки останутся в распоряжении российских органов до завершения всех процессуальных действий.

Напомним, Ту-154 польского президента разбился при заходе на посадку в Смоленске в 2010 году. Погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу. Международный авиационный комитет и первая польская комиссия назвали причиной катастрофы ошибки экипажа и плохую подготовку пилотов. Вторая польская комиссия, созданная в 2015 году, предполагала взрыв на борту, но в декабре 2023 года была ликвидирована по распоряжению министра обороны Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британскому эксперту, который принимал участие в расследовании авиакатастрофы под Смоленском, предлагали взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского. В декабре прошлого года польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском.