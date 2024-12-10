Польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском

Tекст: Алексей Дегтярев

Версия о взрыве на борту президентского самолета Ту-154М не находит подтверждений, заявил Шварц, передает ТАСС со ссылкой на газету Gazeta Wyborcza.

Следователи нашли следы взрывчатых веществ на деталях самолета, но в небольших количествах, выраженных в нанограммах, что само по себе не является доказательством взрыва.

Шварц также сообщил, что бывший эксперт из Национального совета по безопасности на транспорте США изучил копии записей аудиорегистратора Mars, а также сделал анализ звукового спектра и записи регистратора полетных данных. В результате эксперт не обнаружил данных, указывающих на взрыв. Записи сравнивались с «базой данных различных типов звуков».

Кроме того, судмедэкспертиза не подтвердила версию взрыва на борту самолета. Однако Шварц отметил, что следствие еще не завершено. Оно продолжает изучать версии о технических сбоях, человеческих ошибках и различных формах саботажа.

Работа над докладом международной группы экспертов, полученным в сентябре, продолжается, и, по словам Шварца, его перевод может занять еще несколько месяцев.

Напомним, катастрофа Ту-154М произошла под Смоленском в 2010 году, в ней погиб польский президент Лех Качиньский.

Международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации.

В октябре британский эксперт Кристофер Протеро заявлял, что глава подкомиссии польского Минобороны Антоний Мачеревич якобы предлагал ему взятку за изменение выводов расследования авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском в 2010 году.