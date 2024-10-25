Британскому эксперту предложили взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского

Британскому эксперту предложили взятку за подлог версии о взрыве на борту Ту-154М Качиньского

Tекст: Алексей Дегтярев

Мачеревич предлагал 5 тыс. евро за продвижение версии о взрыве на борту самолета Ту-154М, в котором летел польский президент Лех Качиньский, сказал Протеро телеканалу TVP Info, передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что Мачеревич предложил ему в переписке исправить его ошибки и внести материалы в итоги расследования, переданные сотрудником Мачеревича.

Ранее эксперты установили, что на борту самолета не было взрыва до столкновения с землей.

«Наши расследования показали, что во время снижения самолет находился ниже, чем должен был, и что он летел между деревьями до того, как в поле зрения появилось дерево, береза. Столкновение с березой привело к отделению левого внешнего крыла. В результате самолет полностью вышел из-под контроля. Это и стало непосредственной причиной крушения», – пояснил Протеро.

В 2016 году польское правительство созвало подкомиссию для повторного расследования причин катастрофы, которым руководил Мачеревич. В апреле 2019 года он заявил, что на обломках самолета были найдены частицы взрывчатого вещества. 15 декабря 2023 года Минобороны Польши решило закрыть эту подкомиссию, а в январе 2024 года началась проверка ее деятельности.

Напомним, катастрофа Ту-154М произошла под Смоленском в 2010 году, в ней погиб польский президент Лех Качиньский.

Напомним, международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации, и он сейчас переводится на польский язык.