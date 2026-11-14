Завершились испытания нового межрегионального поезда «Иволга 5.0 цту»

Дептранс Москвы: Завершились испытания нового поезда «Иволга 5.0 цту»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый состав объединяет регионы, экономические центры и важнейшие железнодорожные направления. Поезд успешно прошел все испытания и подтвердил соответствие техническим требованиям, после сертификации его запустят в серийное производство, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Центральный транспортный узел охватывает Москву, Московскую область и девять сопредельных регионов, где проживают более 31 млн человек. На него приходится 75% всех пригородных железнодорожных перевозок в России, что составляет около 3 млн пассажиров в сутки.

Время пассажиров в пути составит примерно полтора-два часа. В поезде предусмотрено 747 сидячих мест, что на 100 больше по сравнению с предыдущей версией. Также увеличены зоны для ручной клади и крупногабаритных вещей, установлены комфортные кресла, кулеры и шесть санитарных модулей.

«Сегодня правительство Москвы формирует до 90% заказа по электропоездам для всего российского транспортного машиностроения – это крупнейший заказ отрасли с 2014 года», – рассказал Ликсутов. По его словам, в создании новой «Иволги» задействованы до тысячи предприятий и около 120 тыс. работников по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве начали обкатку поезда «Ласточка» с полностью отечественной беспилотной системой.

Также правительство одобрило стратегию развития железнодорожных перевозок с покупкой до 7 тыс. поездов.

Кроме того, в Челябинске представили новый отечественный электродвигатель для скоростных поездов Москва – Петербург.