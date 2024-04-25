Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).13 комментариев
В Польше не подтвердили взрыв на борту самолета Леха Качиньского
Прокуратура Польши заявила, что экспертиза не подтвердила взрыв на Ту-154 Леха Качиньского
Экспертизы не подтвердили взрыв на борту самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
По его словам, следов, которые указывают на взрыв, не установлено на обследованных предметах, передает РИА «Новости».
Новак заявил, что результаты экспертиз передали семьям погибших в авиакатастрофе. Потерявшая в катастрофе под Смоленском отца Малгожата Вассерман рассказала, что у прокуратуры нет однозначных выводов относительно причин крушения президентского самолета.
Ранее власти Польши признали доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.
МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском. Полонист Станислав Стремидловский объяснил отказ Варшавы от иска к России по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны.
Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.