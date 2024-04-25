В Польше не подтвердили взрыв на борту самолета Леха Качиньского

Прокуратура Польши заявила, что экспертиза не подтвердила взрыв на Ту-154 Леха Качиньского

Tекст: Вера Басилая

По его словам, следов, которые указывают на взрыв, не установлено на обследованных предметах, передает РИА «Новости».

Новак заявил, что результаты экспертиз передали семьям погибших в авиакатастрофе. Потерявшая в катастрофе под Смоленском отца Малгожата Вассерман рассказала, что у прокуратуры нет однозначных выводов относительно причин крушения президентского самолета.

Ранее власти Польши признали доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.

МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском. Полонист Станислав Стремидловский объяснил отказ Варшавы от иска к России по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны.

Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.