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    5 августа 2026, 12:20 • Справки

    Как перевести ребенка в другую школу в 2026 году: какие документы нужны и сроки перевода

    Как перевести ребенка в другую школу в 2026 году: какие документы нужны и сроки перевода
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Перевод ребенка в другую школу - стандартная процедура, которую можно оформить в течение учебного года. Как именно перевести ребенка в другую школу, какие для этого потребуются документы, как подать заявление через Госуслуги и в каком порядке действовать родителям?

    Правовая основа перевода

    Порядок перевода обучающихся регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и приказом Минпросвещения России, устанавливающим правила перевода из одной образовательной организации в другую.

    Родители вправе выбирать школу для ребенка с учетом его мнения. Перевод возможен в любое время учебного года, а не только перед его началом. Отказать в переводе из-за того, что учебный год уже начался, школа не может.

    Необходимо учитывать ключевое условие: перевод в новую школу возможен только при наличии в ней свободных мест. Поэтому первым шагом всегда является поиск школы, готовой принять ребенка.

    Основания для перевода

    Перевод ребенка в другую школу возможен по инициативе родителей или по обстоятельствам, не зависящим от семьи. К основным причинам относятся:

    • переезд семьи в другой район, город или регион;

    • желание сменить школу на учреждение с профильным обучением или углубленным изучением предметов;

    • конфликтные ситуации в образовательной среде;

    • закрытие или реорганизация прежней школы;

    • перевод по медицинским показаниям.

    Причину перевода родители указывать не обязаны, за исключением случаев, когда это связано с получением места по льготным основаниям. Заявление о переводе носит уведомительный характер.

    Порядок действий при переводе

    Процедура перевода состоит из нескольких шагов:

    • выбрать новую школу и убедиться в наличии свободных мест, обратившись напрямую в учреждение;

    • получить подтверждение о готовности принять ребенка (справку или устное согласие на зачисление);

    • подать заявление об отчислении в прежней школе в порядке перевода;

    • получить в прежней школе личное дело ученика и необходимые документы;

    • предоставить документы в новую школу и оформить зачисление.

    После зачисления ребенка в новую школу издается приказ о его зачислении в порядке перевода. Прежняя школа отчисляет ученика только после получения подтверждения, что он принят в новое учреждение.

    Как подать заявление через Госуслуги

    Во многих регионах перевод ребенка в другую школу можно оформить дистанционно через портал Госуслуги или региональные образовательные порталы. Для этого необходимо:

    • авторизоваться на портале Госуслуги с подтвержденной учетной записью;

    • в разделе «Образование» выбрать услугу по зачислению или переводу в школу;

    • заполнить электронное заявление, указав данные ребенка и выбранную школу;

    • прикрепить необходимые документы в электронном виде;

    • отправить заявление и дождаться уведомления о статусе рассмотрения.

    Необходимо учитывать, что доступность услуги через Госуслуги различается по регионам. В отдельных субъектах заявление подается через региональные порталы, например через сервисы государственных услуг Москвы или Московской области. Уведомления о ходе рассмотрения поступают в личный кабинет.

    Какие документы потребуются

    Для перевода ребенка в другую школу необходимо подготовить пакет документов. В большинстве случаев требуются:

    • заявление родителя (законного представителя);

    • паспорт заявителя;

    • свидетельство о рождении ребенка или его паспорт при достижении 14 лет;

    • личное дело ученика, полученное в прежней школе;

    • выписка с текущими оценками (ведомость успеваемости), заверенная прежней школой;

    • документы о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.

    При переводе в профильные классы или школы с конкурсным отбором могут потребоваться дополнительные документы. Точный перечень рекомендуется уточнять в выбранной школе заранее.

    Сроки оформления перевода

    Процедура перевода не занимает много времени при наличии свободного места. Прежняя школа обязана выдать личное дело и документы в течение трех рабочих дней после получения заявления об отчислении в порядке перевода.

    Зачисление в новую школу оформляется приказом, как правило, в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов. Общий срок процедуры обычно не превышает нескольких рабочих дней, если все документы подготовлены заранее.

    Что делать, если свободных мест нет

    Отсутствие свободных мест - наиболее частая причина отказа в переводе. В такой ситуации рекомендуется:

    • обратиться в другие школы района или города с запросом о наличии мест;

    • подать заявление в орган управления образованием (муниципальный или региональный) с просьбой помочь в устройстве ребенка;

    • встать в очередь на зачисление при появлении свободного места.

    Орган управления образованием обязан обеспечить получение ребенком общего образования и помочь с определением его в школу при отсутствии мест в выбранном учреждении. Отказ в приеме в школу по месту регистрации при наличии мест является неправомерным.

    Что необходимо учитывать

    Перед переводом ребенка в другую школу рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

    • сначала следует убедиться в наличии свободного места в новой школе, и только затем подавать заявление об отчислении из прежней;

    • ребенок не остается без места: отчисление из старой школы происходит только после подтверждения приема в новую;

    • при переезде в другой регион процедура аналогична, но документы подаются в школу по новому месту жительства;

    • рекомендуется сохранять копии всех поданных заявлений и полученных документов.

    Для получения точной информации о наличии мест и порядке подачи заявления в конкретном регионе рекомендуется обращаться напрямую в выбранную школу, орган управления образованием или использовать портал Госуслуги и региональные образовательные сервисы.

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