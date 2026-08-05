Раненый российский боец Гуль пять месяцев в одиночку удерживал позицию

Военнослужащий с позывным «Гуль» пять месяцев в одиночку отбивал атаки ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий 110-й бригады с позывным «Гуль» около пяти месяцев оборонял занятый рубеж в ДНР, передает РИА «Новости».

Боец находился на точке совершенно один и продолжал выполнять задачу даже после серьезного ранения.

Начальник штаба мотострелкового батальона Тимофей Скляров поделился подробностями подвига. «Он около пяти месяцев находился на позиции один. Несмотря на ранение, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж», – рассказал офицер.

Из-за непрекращающегося огня со стороны украинских войск подойти к нему было невозможно. Солдату сбрасывали еду и батареи дронами. Когда российские подразделения пробились ближе, героя успешно эвакуировали в безопасное место.

После спасения бойца представили к высокой государственной награде и отправили в заслуженный отпуск. Командование отмечает исключительную скромность военного, который стал настоящим примером стойкости для молодого пополнения.

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