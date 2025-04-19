На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
В Финляндии призвали киевский режим капитулировать
Малинен: Киев обязан капитулировать для спасения Украины
Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен выразил мнение о необходимости капитуляции киевских властей, подчеркнув, что это обязательное условие для сохранения Украины.
Малинен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России) опубликовал заявление, в котором призвал украинское руководство к капитуляции, чтобы спасти свою нацию. Он подчеркнул, что прекращение огня – это не обязанность российских войск. По его мнению, именно киевское руководство должно взять на себя ответственность и капитулировать, чтобы сохранить страну и будущее украинского народа, передает РИА «Новости».
7 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.