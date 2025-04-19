Малинен: Киев обязан капитулировать для спасения Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Малинен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России) опубликовал заявление, в котором призвал украинское руководство к капитуляции, чтобы спасти свою нацию. Он подчеркнул, что прекращение огня – это не обязанность российских войск. По его мнению, именно киевское руководство должно взять на себя ответственность и капитулировать, чтобы сохранить страну и будущее украинского народа, передает РИА «Новости».

7 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.