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Песков: Путин поддержал прекращение огня на Украине при ряде условий
Песков заявил о поддержке Путиным прекращения огня на Украине при ряде условий
Президент Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.
Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, и именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.
Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.
Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.