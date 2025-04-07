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    Почему беспилотники сильнее даже боевых лазеров
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    Обама призвал университеты США к сопротивлению Трампу
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    Примаков: Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 13:37 • Новости дня

    Песков: Путин поддержал прекращение огня на Украине при ряде условий

    Песков заявил о поддержке Путиным прекращения огня на Украине при ряде условий

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.

    Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, и именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.

    Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.

    Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Эскалация «торговой войны» привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой масштабной в современной истории тарифной войны.


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    6 апреля 2025, 15:47 • Новости дня
    Дмитриев заявил об интересе американского бизнеса к работе в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, несмотря на политическое давление, 70% американских компаний, работающих в России уже 25 лет, не покинули страну и проявляют интерес к дальнейшему сотрудничеству в энергетической и других сферах.

    Дмитриев подчеркнул, что, несмотря на политическое давление, эти компании не покинули российский рынок. Он отметил, что получает множество запросов от американских компаний, особенно в энергетической и других сферах, что свидетельствует о высоком уровне интереса к российскому рынку.

    Однако, по словам Дмитриева, российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и партнерствам с иностранными фирмами. Он выделил важность фокусирования на совместных партнерствах и сотрудничестве как наилучшую стратегию в отношениях с американским бизнесом, который, по его словам, действительно заинтересован в работе в России.

    В заключение Дмитриев отметил, что ему неизвестно об официальных запросах со стороны США на возвращение американских компаний на российский рынок.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    7 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»

    Le Point: Макрон противодействует действиям США и России для мира на Украине

    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру», в то время как США и Россия стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил обозреватель Le Point Жерар Аро.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению обозревателя Жерара Аро из Le Point втягивает страну в «кровавую и абсурдную авантюру». Аро отмечает, что в то время как лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, прилагают усилия для достижения мира, Макрон, по причинам, связанным с внутренней политикой, противодействует их инициативам, пишут «Ведомости».

    Автор статьи считает, что Франции следовало бы предоставить России и США самостоятельно решать судьбу Украины, независимо от их решений. По его мнению, это не должно касаться Франции, и поражение Украины не повлечет за собой последствий для безопасности страны. Аро пишет, что США стремятся выйти из конфликта быстро, в то время как Россия не отказывается от своих амбиций в отношении Украины.

    Жерар Аро также подчеркивает, что если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы позволило Путину достигнуть своих целей», нанеся поражение Западу. Это бросает вызов позициям Европы в отношении поддержки Украины.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французская армия начинает копировать военный опыт России.

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    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    7 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке мужчина с ножом ранил четырех девочек, полиция открыла огонь

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек, полиция задержала его после семи выстрелов.

    Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек. Вызов в полицию поступил от 11-летней девочки, которая закрылась в комнате и сообщила о нападении дяди на нее и ее братьев и сестер.

    По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полиция, прибыв на место, обнаружила мужчину с тесаком в руках и следами крови на полу. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие, но он отказался и направился к ним, после чего в него было выпущено семь пуль. Подозреваемый, 49-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице.

    Четыре девочки, в возрасте 16, 13, 11 и 8 лет, получили серьезные колото-резаные раны и были госпитализированы. Медики рассчитывают, что их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, который смог выбежать за помощью. Полиция выясняет мотивы нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых, после чего подозреваемого задержали и госпитализировали. В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, из которых двое оказались в тяжелом состоянии. В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

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    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

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    7 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней, начиная с 18 марта, ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, заявили в Минобороны.

    За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, в Ростовской области 6 апреля в 1.22 в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии Новочеркасской ГРЭС.

    В 2.55 из-за атаки дрона на объект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оказались около 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе, сообщили в Минобороны.

    В тот же день в Воронежской области в 7.30 в результате атаки БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» и повреждения проводов в пролете опор без электричества остались жители села Калинино Борисоглебского района.

    В Херсонской области 6 апреля в 22.15 была совершена атака украинского БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

    В то же время в Донецкой народной республике 6 апреля в 18.14 в ходе намеренного артобстрела ВСУ электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с последующим возгоранием. Без электричества осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

    А 7 апреля в Брянской области в 6.05 в результате обстрела ВСУ была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», отметили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты

    А днем ранее ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

    МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России.

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    6 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина

    Останкинская башня отметила рекорд Овечкина, высветив число 895 в честь его голов

    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина
    @ Игорь Лазорин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Цифра 895 зажглась на Останкинской телебашне в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА «Новости». Этот рекорд ранее считался вечным и принадлежал канадцу Гретцки с показателем 894 шайбы.

    Овечкин достиг отметки 895 голов в воскресенье, забросив шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на личный успех, его команда «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 1:4. Этот гол стал 39-летнему хоккеисту 895-м в его карьере, которая охватывает 1487 матчей в НХЛ.

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    7 апреля 2025, 03:48 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к сделке с КНР при условии устранения торгового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса, который в настоящее время существует в двусторонних отношениях.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить торговое соглашение с Китаем только в случае устранения значительного дефицита в торговом балансе, пишет РИА «Новости».

    «Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», – заявил Трамп журналистам, добавив, что США намерены настаивать на своих требованиях.

    В ответ на это заявление Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Эти меры вступают в силу 10 апреля и являются ответом на аналогичные действия американской стороны, направленные на защиту внутренних рынков.

    Решение китайского регулятора стало ответным шагом на усилившуюся напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев. Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к своему рынку.

    Давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

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    7 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр торговли США объяснил введение пошлин против «островов пингвинов»

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник объяснил введение пошлин против необитаемых островов, чтобы предотвратить обход тарифной политики, после насмешек в сети относительно «островов пингвинов».

    США ввели пошлины в отношении так называемых «островов пингвинов», чтобы избежать возможности обхода тарифной политики, передает РИА «Новости».

    Министр торговли страны Говард Латник заявил, что президент Дональд Трамп устал от текущей ситуации и намерен ее исправить. «Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», – подчеркнул Латник в интервью телеканалу CBS.

    Министр также опроверг слухи об использовании искусственного интеллекта для формирования перечня территорий, на которые распространяются пошлины. Это заявление последовало после того, как в сети подняли на смех введение пошлин против «островов пингвинов».

    В среду США ввели пошлины в отношении 30 заморских территорий разных стран, включая острова Херд и Макдональд, где обитают только пингвины и другие животные. По данным таможенной службы США, в 2024 году объем импорта товаров с этих островов составил 13,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, в ответ на 25-процентные пошлины США на сталь и алюминий.

    США решили не откладывать введение пошлин, несмотря на желание партнеров провести переговоры, как сообщил министр торговли США Говард Латник.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых торговых пошлин не приведет к рецессии, несмотря на опасения, связанные с экономическими последствиями.

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    6 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал возможные контакты России и США на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «Первому каналу».

    Дмитриев ответил на вопрос о времени возможных следующих контактов между Россией и США, сообщает РИА «Новости».

    «Уже на следующей неделе», – сказал он.

    Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик Дмитриев встретились в американской столице. Американская сторона ожидает, что Дмитриев предоставит отчет Путину, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

    Напомним, СМИ сообщали в четверг о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.


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