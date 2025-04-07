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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 13:19 • Новости дня

    Песков: Конкретные даты переговоров России и США не определены

    Песков заявил об отсутствии конкретных дат для контактов Москвы и Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он заявил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих двусторонних контактов, передает ТАСС. Песков отметил, что хотя общее понимание необходимости продолжения переговоров достигнуто, конкретный день пока не известен. Песков заверил, что как только будет определена дата, общественность будет проинформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)  Кирилл Дмитриев.

    Кремль выразил осторожный оптимизм в отношениях с США на фоне визита Дмитриева в Вашингтон, где он провел переговоры с американскими официальными лицами.

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор до или после выходных, сообщало ранее Politico.

    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией

    Рубио заявил, что не слышал о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией
    @ Jarg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

    Он отметил, что не знает, кто будет пользоваться такими рейсами, учитывая действующие санкции в отношении россиян, передает ТАСС.

    Заявление Рубио прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который заявил, что обсуждал возможность восстановления прямых авиаперелетов со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом как меру доверия между странами.

    Ранее МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    4 апреля 2025, 16:48 • Новости дня
    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России

    Рубио заявил о нарастающем давлении на Трампа из-за России

    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    В интервью журналистам в Брюсселе он отметил, что давление будет нарастать и администрация не сможет его игнорировать, если не будет продвижения к миру, передает РИА «Новости». Трансляцию выступления Рубио вел телеканал Fox.

    Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время в американский Конгресс уже начали вносить законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    На этой неделе Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

    Коментарии (5)
    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Эскалация «торговой войны» привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой масштабной в современной истории тарифной войны.


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    6 апреля 2025, 15:47 • Новости дня
    Дмитриев заявил об интересе американского бизнеса к работе в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, несмотря на политическое давление, 70% американских компаний, работающих в России уже 25 лет, не покинули страну и проявляют интерес к дальнейшему сотрудничеству в энергетической и других сферах.

    Дмитриев подчеркнул, что, несмотря на политическое давление, эти компании не покинули российский рынок. Он отметил, что получает множество запросов от американских компаний, особенно в энергетической и других сферах, что свидетельствует о высоком уровне интереса к российскому рынку.

    Однако, по словам Дмитриева, российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и партнерствам с иностранными фирмами. Он выделил важность фокусирования на совместных партнерствах и сотрудничестве как наилучшую стратегию в отношениях с американским бизнесом, который, по его словам, действительно заинтересован в работе в России.

    В заключение Дмитриев отметил, что ему неизвестно об официальных запросах со стороны США на возвращение американских компаний на российский рынок.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    5 апреля 2025, 12:20 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем

    Дмитриев призвал экс-посла США в России Макфола предлагать мирные решения

    Глава РФПИ призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем
    @ Mehmet Eser/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем, выразив уверенность в его способности предлагать реалистичные решения вместо «нереалистичных мантр».

    Как сообщает РИА «Новости», глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к бывшему послу США в России Майклу Макфолу с призывом стать миротворцем. В своем сообщении Дмитриев выразил веру в способность Макфола изменить текущий дискурс и предложить конструктивные решения. Дмитриев отметил, что его собеседник может отказаться от роли «игрока глубинного государства» и начать предлагать более реалистичные решения.

    Ранее, в пятницу, Майкл Макфол в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призывал Дмитриева прекратить преувеличивать угрозы возникновения третьей мировой войны. Он также обвинял главу РФПИ в стремлении «подкупить США экономическими сделками». Дмитриев в ответ на это воззвание предложил Макфолу отбросить «нереалистичные скучные мантры» и сосредоточиться на реальных шагах к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев заявил, что администрация Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, а также достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

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    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    7 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке мужчина с ножом ранил четырех девочек, полиция открыла огонь

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек, полиция задержала его после семи выстрелов.

    Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек. Вызов в полицию поступил от 11-летней девочки, которая закрылась в комнате и сообщила о нападении дяди на нее и ее братьев и сестер.

    По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полиция, прибыв на место, обнаружила мужчину с тесаком в руках и следами крови на полу. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие, но он отказался и направился к ним, после чего в него было выпущено семь пуль. Подозреваемый, 49-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице.

    Четыре девочки, в возрасте 16, 13, 11 и 8 лет, получили серьезные колото-резаные раны и были госпитализированы. Медики рассчитывают, что их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, который смог выбежать за помощью. Полиция выясняет мотивы нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых, после чего подозреваемого задержали и госпитализировали. В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, из которых двое оказались в тяжелом состоянии. В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

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    4 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Дмитриев заявил о предотвращении Трампом третьей мировой войны

    Дмитриев: Команда Трампа предотвратила третью мировую войну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация Дональда Трампа, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, не только предотвратила третью мировую войну, но и достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине, что обсуждалось на телеканале Fox News.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в беседе с телеканалом Fox News отметил, что администрация президента США Дональда Трампа внесла значительный вклад в предотвращение третьей мировой войны, сообщает ТАСС.

    По его словам, продуктивные обсуждения и работа американских дипломатов сыграли ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине. Дмитриев подчеркнул, что благодаря действиям команды Трампа был достигнут значительный прогресс в этом направлении.

    Дмитриев отметил, что дипломаты активно прорабатывают различные сценарии развития событий, что позволяет находить новые пути для решения существующих проблем. Он также добавил, что продуктивность обсуждений является залогом успешных дипломатических усилий.

    Ранее Кремль выразил осторожный оптимизм в отношениях с США на фоне визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он провел переговоры с американскими официальными лицами, а также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркивая важность этого направления для сотрудничества.

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    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

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    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

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    6 апреля 2025, 04:44 • Новости дня
    Маск поддержал создание зоны свободной торговли с ЕС

    Илон Маск выступил за зону свободной торговли США и ЕС вопреки пошлинам

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Американский миллиардер Илон Маск заявил о своей поддержке создания зоны свободной торговли между США и Европейским союзом, сообщает РИА «Новости». Маск, выступая на «Конгрессе Лиги» в Италии по видеосвязи, отметил, что идеальной ситуацией стал бы переход к нулевым тарифам. Он добавил, что Совет по свободе передвижения и трудоустройства был дан им президенту Трампу.

    Президент США Дональд Трамп ранее ввел пошлины на импорт из ЕС в ответ на торговые практики других стран. Минимальная ставка составит 10%, а для стран ЕС – 20%. Трамп считает, что это поможет выплатить госдолг США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам с США по вопросу пошлин, но предупредила о возможных контрмерах, если они не приведут к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

    Германия доверила американской стороне около 37% своего золотого резерва, и при ухудшении отношений между странами хранение этого запаса в США стало рискованным, однако Вашингтон не собирается возвращать золото немцам.

    В США и ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

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