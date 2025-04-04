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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 13:57 • Новости дня

    Песков высказал осторожный оптимизм в отношениях с США

    Песков сообщил об осторожном оптимизме в отношениях с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль выразил осторожный оптимизм в отношениях с США на фоне визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он провел переговоры с американскими официальными лицами.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии осторожного оптимизма в отношениях между Россией и США, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что этому способствует работа спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который недавно посетил Вашингтон.

    Во время визита Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это стало первым визитом российского чиновника высокого ранга в Вашингтон с 2022 года. По словам Пескова, такие контакты, как визит Дмитриева, очень важны для укрепления отношений между двумя странами.

    Кирилл Дмитриев отметил, что по итогам двухдневных переговоров Россия и США сделали «три шага вперед». Визит был направлен на укрепление двусторонних отношений и поиск путей завершения конфликта на Украине, сообщает CNN.

    Песков также заявил, что Россия и США предпринимают осторожные шаги, чтобы создать благоприятную атмосферу для обсуждения вопроса вооружений. Он подчеркнул, что все контакты по этой теме были прерваны ранее, но сейчас страны предпринимают усилия для их восстановления.

    Ранее Песков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике.

    Песков также отметил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, испорченных предыдущей администрацией США.

    Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркивая важность этого направления для сотрудничества.

    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

    Коментарии (23)
    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    3 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

    Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.

    Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.

    Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.

    В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

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    2 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю

    США раскрыли военные планы против Ирана, если не будет заключена ядерная сделка

    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Как передает Daily Express, администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если иранские власти не согласятся на ядерное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности проведения «невиданных ранее бомбардировок» в случае отсутствия сделки.

    Трамп также выразил готовность заключить с Ираном «верифицированное» мирное соглашение, чтобы позволить Тегерану развиваться и процветать. Однако Иран, по словам его президента Масуда Пезешкиана, отказался от прямых переговоров с США и рассматривает возможность переговоров только через третьи страны.

    В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. Иран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения и отказался от ограничений на ядерные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    3 апреля 2025, 02:02 • Новости дня
    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

    Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 43%, что является антирекордом с момента его инаугурации, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.

    Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.

    Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

    Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

    В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

    Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

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    4 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

    Эррол Маск подчеркнул, что, оценивая Путина «как мужчина мужчину», невозможно не испытывать восхищение к российскому лидеру, передает «Коммерсантъ».

    Он также отметил, что его мнение основано не на политических аспектах, а на личных качествах российского президента.

    Маск добавил, что внимательно слушает речи Путина и считает его высказывания спокойными и логичными.

    Он выразил мнение, что российский лидер является сильным и спокойным, что вызывает восхищение, подчеркнув, что это мнение разделяет вся его семья, включая Илона Маска.

    Сам же Путин выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    2 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.

    По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.

    «На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.

    Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    2 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех россиян и трех компаний

    США включили четырех россиян, три компании и сухогруз из России в санкционные списки

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    США внесли изменения в свои санкционные списки в соответствии с законом о контроле за иностранными активами. В списки добавлены четыре физических лица, три компании и один сухогруз из России. Эти меры предприняты под предлогом борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

    Среди физических лиц, попавших под санкции, указаны россияне Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, а также гражданин России и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Все они теперь лишены возможности вести бизнес с американскими компаниями и использовать американские активы.

    Компании, затронутые санкциями, включают ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Эти фирмы также не смогут взаимодействовать с партнерами из США и использовать американские ресурсы в своей деятельности.

    В санкционный список также добавлен сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России. Этот шаг ограничивает его участие в международной торговле под флагом США и доступ к американским портам.

    Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.


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