Песков высказал осторожный оптимизм в отношениях с США

Песков сообщил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии осторожного оптимизма в отношениях между Россией и США, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что этому способствует работа спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который недавно посетил Вашингтон.

Во время визита Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это стало первым визитом российского чиновника высокого ранга в Вашингтон с 2022 года. По словам Пескова, такие контакты, как визит Дмитриева, очень важны для укрепления отношений между двумя странами.

Кирилл Дмитриев отметил, что по итогам двухдневных переговоров Россия и США сделали «три шага вперед». Визит был направлен на укрепление двусторонних отношений и поиск путей завершения конфликта на Украине, сообщает CNN.

Песков также заявил, что Россия и США предпринимают осторожные шаги, чтобы создать благоприятную атмосферу для обсуждения вопроса вооружений. Он подчеркнул, что все контакты по этой теме были прерваны ранее, но сейчас страны предпринимают усилия для их восстановления.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике.

Песков также отметил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, испорченных предыдущей администрацией США.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркивая важность этого направления для сотрудничества.