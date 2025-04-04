За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.8 комментариев
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа
Politico: Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор до или после выходных, сообщает Politico.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время, сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.
Согласно сообщению издания, это событие произойдет «либо до, либо после предстоящих выходных».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания даты и времени возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Песков допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.