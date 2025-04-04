Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

Politico: Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время, сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

Согласно сообщению издания, это событие произойдет «либо до, либо после предстоящих выходных».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания даты и времени возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Песков допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.