Эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie не исключают, что в этом году стоимость нефти может достичь 200 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

В отчете Wood Mackenzie отмечается: «Цена в 200 долларов за баррель в 2026 году не представляется невероятной».

Эксперты связывают возможный рост стоимости нефти с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, которая может вызвать нехватку сырья на мировом рынке. По данным газеты, нефтедобывающие компании Саудовской Аравии считают, что цена может вырасти до 180 долларов за баррель, если дефицит нефти сохранится до конца апреля.

В то же время саудовские эксперты отмечают, что власти страны предпочитают умеренное и стабильное повышение цен. Умер Карим из Центра исламских исследований имени короля Фейсала заявил изданию, что слишком быстрый рост приводит к долгосрочной нестабильности на мировом рынке нефти. По его словам, для Саудовской Аравии идеальным сценарием остается плавное увеличение стоимости при сохранении стабильной доли рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о риске роста цен на нефть до 150–200 долларов за баррель из-за затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость нефти Brent поднялась до 112 долларов за баррель на фоне конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива.