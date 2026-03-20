Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.0 комментариев
Эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов
Аналитики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie считают возможным подорожание нефти до $200 за баррель в текущем году, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie не исключают, что в этом году стоимость нефти может достичь 200 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
В отчете Wood Mackenzie отмечается: «Цена в 200 долларов за баррель в 2026 году не представляется невероятной».
Эксперты связывают возможный рост стоимости нефти с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, которая может вызвать нехватку сырья на мировом рынке. По данным газеты, нефтедобывающие компании Саудовской Аравии считают, что цена может вырасти до 180 долларов за баррель, если дефицит нефти сохранится до конца апреля.
В то же время саудовские эксперты отмечают, что власти страны предпочитают умеренное и стабильное повышение цен. Умер Карим из Центра исламских исследований имени короля Фейсала заявил изданию, что слишком быстрый рост приводит к долгосрочной нестабильности на мировом рынке нефти. По его словам, для Саудовской Аравии идеальным сценарием остается плавное увеличение стоимости при сохранении стабильной доли рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о риске роста цен на нефть до 150–200 долларов за баррель из-за затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость нефти Brent поднялась до 112 долларов за баррель на фоне конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива.