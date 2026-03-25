Тегеран потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб

Tекст: Денис Тельманов

Тегеран выдвинул Вашингтону ряд условий для урегулирования конфликта, передает Press TV. По информации телеканала, иранский чиновник озвучил требования: прекращение всех военных действий, предоставление гарантий ненападения и предотвращения повторных конфликтов, выплату компенсаций за нанесенный военный ущерб, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

В сообщении особо подчеркивается, что Иран настаивает на «всеобъемлющем прекращении войны на всех фронтах» и юридически закрепленных гарантиях безопасности. Кроме того, иранский представитель потребовал признать уникальный статус Ормузского пролива за Тегераном и обеспечить выплаты в связи с понесенным ущербом.

Требования стали официальной позицией Ирана в рамках дипломатических контактов, направленных на снижение напряженности между странами. Подробности о реакции США на выдвинутые условия пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выдвигает США жесткие требования по закрытию всех американских военных баз в зоне Персидского залива и установлению нового режима судоходства в Ормузском проливе. США допускают военные ошибки в планировании конфликта с Ираном, схожие с просчетами во время войны во Вьетнаме.

Военно-морские силы Ирана заявили об использовании противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы вынудило его изменить расположение.