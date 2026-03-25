WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран выдвинул США ряд жестких условий, среди которых – закрытие всех американских военных баз в зоне Персидского залива и введение нового порядка судоходства в Ормузском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

По данным издания, новый порядок должен позволить Ирану получать оплату с судов, проходящих через пролив, по аналогии с тем, как это устроено в Египте и Суэцком канале.

Среди других требований Тегеран называет отмену всех санкций против Ирана, предоставление гарантий невозобновления военных действий и отказ Израиля от ударов по движению «Хезболла» в Ливане. Также иранская сторона требует, чтобы не велись никакие переговоры относительно ограничения или ликвидации ракетной программы страны.

Американские официальные лица, опрошенные WSJ, считают требования Тегерана нереалистичными и отмечают, что достичь соглашения теперь стало сложнее, чем до недавней военной операции США и Израиля. В публикации говорится, что первые послания между Тегераном и Вашингтоном были переданы через посредников в конце прошлой недели. Прямых контактов между сторонами нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее потребовал выплаты компенсаций и полного вывода американских войск из региона.

Вашингтон в ответ ускорил переброску тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток.

Тегеран изучал вариант открытия Ормузского пролива при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.