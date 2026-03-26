  
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 10:50 • Новости дня

    Американка отсудила у Meta и YouTube 3 млн долларов за вред психическому здоровью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница американского штата Калифорния добилась в суде признания Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) и YouTube ответственными за ухудшение психического здоровья и получила компенсацию в размере 3 млн долларов.

    Присяжные в Калифорнии признали Meta* и YouTube виновными в небрежности, которая привела к ухудшению психического состояния девушки, пишет New Scientist.

    Жюри решило взыскать с корпораций 3 млн долларов компенсационных выплат за финансовый ущерб, а также за боль и страдания. Размер возможных штрафов еще не определен.

    В суде женщина, обозначенная инициалами KGM, утверждала, что к ее тревоге и депрессии привела «затягивающая» природа этих социальных сетей, и присяжные с этим согласились. Первоначально ответчиками также выступали TikTok и Snapchat, но они заключили досудебное соглашение и избежали разбирательства с присяжными.

    В статье отмечается, что в США поданы тысячи аналогичных исков к соцсетям с обвинениями в том, что их продукты вызывают зависимость и наносят вред. Большинство дел пока не дошли до суда.

    Однако 24 марта в штате Нью-Мексико вынесли похожий вердикт: Meta признали виновной в том, что компания не защитила детей от эксплуатации на своих платформах, и обязали выплатить 375 млн долларов.

    Дальнейшая интрига связана с тем, приведут ли эти процессы к реальным изменениям в работе соцсетей, уже признанных вредными. В США этому традиционно мешает законодательство о свободе слова, которое освобождает платформы от ответственности за пользовательский контент и одновременно усложняет иски против них.

    Дело в Нью-Мексико переходит во вторую фазу, где судья решит, какие изменения Meta должна будет внести в свои сервисы.

    Представитель Meta сообщил, что компания не согласна с решениями судов и намерена обжаловать оба вердикта. Представитель Google, владеющей YouTube, также заявил о намерении обжаловать решение калифорнийского суда. В ближайшие месяцы к слушаниям готовятся новые иски, и при сохранении нынешней тенденции они могут привести к масштабной перестройке индустрии социальных сетей.

    В 2025 году выяснилось, что Meta скрывала результаты исследований о возможных рисках устройств виртуальной реальности для безопасности детей и отрицала обвинения.

    Еврокомиссия обвиняла Meta и TikTok в нарушении цифровых норм ЕС, в том числе из-за недостаточных инструментов для пользователей по маркировке и удалению запрещенного контента.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп

    Tекст: Ольга Иванова

    Введение мобильных огневых групп для сопровождения судов под российским флагом связано с усилением давления и задержаниями российских грузов в западных портах, заявил на заседании Морской коллегии помощник президента РФ Николай Патрушев.

    Помощник президента России Николай Патрушев выступил на заседании Морской коллегии, сообщает ТАСС. Он заявил, что западные страны пытаются усилить контроль за российскими грузами, а также что суда, соответствующие всем критериям свободного судоходства, подвергаются досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами.

    Патрушев подчеркнул, что для безопасности перевозок теперь можно запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов. По его словам, Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства как по объектам, так и зонально.

    Особое внимание Патрушев уделил инциденту с танкером-газовозом «Арктик-Метагаз», предупредив, что его повреждения могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для стран Средиземноморья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2030 году в России планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня, где будут развиваться новые технологии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

    В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

    Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    25 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Tекст: Ольга Иванова

    Морская коллегия России по итогам совещания подчеркнула, что ответственность за возмещение ущерба после атаки на танкер «Арктик-Метагаз» должна нести страна-агрессор.

    Агрессор, совершивший террористическую атаку на танкер «Арктик-Метагаз» в Средиземном море, должен нести ответственность за причинённый ущерб, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. На совещании коллегии подчеркнули: возмещение убытков должно происходить в строгом соответствии с международным законодательством.

    Там отметили, что Россия намерена использовать все собранные доказательства для формирования своей позиции по этому инциденту. Основная задача – добиться, чтобы именно агрессор компенсировал нанесённый ущерб.

    Минтранс России ранее сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа в этом нападении.

    Позднее итальянский телеканал Rai показал кадры дрейфующего без экипажа судна у берегов Лампедузы.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Tекст: Ольга Иванова

    В церкви города Маастрихт на юге Нидерландов обнаружили скелет с мушкетной пулей в грудной клетке и французской монетой рядом, что позволяет предположить его принадлежность д’Артаньяну.

    Скелет, который с высокой долей вероятности принадлежит знаменитому мушкетеру д’Артаньяну, обнаружили в церкви города Маастрихт на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS. Останки нашли в феврале во время ремонтных работ после проседания пола, на месте бывшего алтаря, где традиционно хоронили только знатных людей.

    Ученые обнаружили в области груди фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом – французскую монету. По словам археологов, речь, скорее всего, идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д’Артаньяне, который командовал королевскими мушкетерами и был приближен к Людовику XIV.

    Д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, предположительно от ранения в грудь или горло, и, вероятно, был похоронен там же из-за продолжающихся боевых действий. До сих пор точное место его захоронения оставалось неизвестным.

    Для подтверждения личности найденного скелета взят образец ДНК, который сейчас исследуют в Мюнхене и сравнивают с ДНК потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. «Мы ждем результатов анализа ДНК, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», – заявил археолог Вим Дейкман.

    Д’Артаньян считается национальным героем Франции и прославился во всем мире после публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера» в 1844 году.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    25 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    ERR: Врезавшийся в электростанцию в Эстонии БПЛА запустили с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беспилотный летательный аппарат, столкнувшийся с дымовой трубой электростанции в Аувере, был запущен с Украины, сообщает портал гостелерадио балтийской республики ERR.

    Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил: «Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник», передает ТАСС.

    По данным спецслужбы, на БПЛА якобы было оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, что привело к отклонению курса и его дальнейшему падению на территории Эстонии.

    Напомним, в ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии, не причинив ущерба энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летательный аппарат, запущенный с Украины, пересек воздушное пространство Латвии и упал на границе с Белоруссией.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявил, что дрон, упавший в Варенском районе, вероятнее всего, принадлежал Украине. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД по обвинению в нарушении воздушного пространства страны.

    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

