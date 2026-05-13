Биржевые цены на газ в Европе пошли на снижение
Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 562 долларов
Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали падение, достигнув отметки в 562 доллара за тысячу кубических метров на фоне недавних колебаний.
Стоимость июньских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE в среду утром снизилась на 1%, передает РИА «Новости».
Торги открылись на уровне 565,9 доллара, однако к 9.07 по московскому времени показатель опустился до 562 долларов за тысячу кубометров.
В марте средние биржевые цены на газ в Европе увеличились почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены скорректировались, снизившись на 14% до уровня около 540 долларов.
Максимальная стоимость газа за период конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара за тысячу кубометров. Резкий рост произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.
Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что текущие котировки остаются значительно ниже показателей 2021-2022 годов, когда наблюдались самые высокие цены за всю историю работы газовых хабов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе достигла 573 долларов за тысячу кубометров.
Несколькими днями ранее биржевые цены на газ в Европе выросли до 540 долларов.
Перед этим европейские газовые котировки падали почти на 13% из-за сообщений о возможном перемирии США и Ирана.