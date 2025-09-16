Россиянина задержали в Болгарии по ордеру Интерпола

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину задержали в аэропорту Софии на основании ордера Интерпола, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Его объявили в международный розыск по требованию ливанских властей от 29 сентября 2020 года. Мужчину подозревают в доставке взрывчатых веществ в Ливан и проведении теракта – подрыва судна, который привел к многочисленным жертвам.

Суд в Софии постановил заключить задержанного под стражу на 40 дней для предоставления Ливаном официального запроса на экстрадицию и сопроводительных документов. В консульском отделе посольства России в Болгарии сообщили, что официальной информации о задержании не поступало, и задержанный за помощью не обращался.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.