    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    4 января 2026, 23:01 • Новости дня
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о целях и задачах Вашингтона в Венесуэле, отметив несколько ключевых моментов, основа которых – не позволить противникам США пользоваться ресурсами атакованной страны.

    «Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

    Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

    «Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

    Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

    «Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    5 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной, не знает, получит ли жилье 5 января, согласно договоренности, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет, мы пока такой информацией не располагаем», – сказала она ТАСС.

    Свириденко уточнила, что Долина через адвоката ранее обещала съехать к 5 января. Лурье просила ее это сделать к 30 декабря, на что получила отказ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

    Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья. В конце декабря Долина решила не обжаловать постановление суда о выселении.

    Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.


    5 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.

    Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

    В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

    Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

    Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.

    5 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожили силы ПВО за три часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    5 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин поручил правительству реализовать план «обеления» секторов экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых поручений президент Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка реализовать мероприятия по «обелению» ряда секторов экономики.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить выполнение плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе отмечено: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по 'обелению' отдельных секторов экономики».

    Ранее Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике. Подробные шаги по легализации деятельности в отдельных секторах будут разработаны в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года и подчеркнул необходимость их дальнейшей доработки.

    6 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

    Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

    Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

    На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

    Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

