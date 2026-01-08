В Днепропетровске после блэкаута объявили ЧС национального масштаба

В Днепропетровске после полного блэкаута объявили о ЧС национального масштаба

Tекст: Тимур Шайдуллин

Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась после полного отключения электричества в Днепропетровске. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, передает ТАСС.

Он сообщил, что работают альтернативные источники электроснабжения. По его словам, левый берег города сейчас обеспечивает электроэнергией резервная техника, а на правом берегу водоснабжение лишь постепенно восстанавливается.

Глава военной администрации области Иван Федоров в эфире канала «Мы – Украина» подчеркнул, что это первый за последние годы полный блэкаут в регионе. Он отметил, что энергетикам и коммунальным службам приходится работать в сложнейших условиях.

По информации агентства Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске были слышны взрывы. Вечером среды город остался без электричества, воды, отопления, мобильной связи и интернета. Работа метрополитена также была остановлена, а представитель Минэнерго страны сообщил, что порядка 800 тыс. абонентов в области остаются без света.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления.

А накануне в Одессе произошла серия взрывов после воздушной тревоги. В этот же день во Львове приостановили работу часть больниц и всего электротранспорта из-за введения новых правил распределения электроэнергии для критических объектов. Это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.