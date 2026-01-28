Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине

Рубио заявил, что согласие России на гарантии безопасности Киеву не получено

Tекст: Вера Басилая

Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

«Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.