    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    17 января 2026, 19:15 • Общество

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал в эфире «Первого канала» о старте в этом году серийного производства спутника дистанционного зондирования «Зоркий», который позволяет вести картографирование. В пятницу на выставке бесплотного гражданского транспорта, развернутой в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, Баканов показал «Зоркого» президенту России Владимиру Путину. После осмотра выставки глава государства провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем.

    «Здесь представлен спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса. И на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – пояснил Баканов.

    Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту совсем недавно – в декабре прошлого года. В справочных материалах к выставке приводятся данные о том, что к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил Баканов, уже в этом году в России будет произведено 200 тыс. терминалов широкополосной спутниковой связи для управления беспилотниками. Это российский аналог системы спутникового интернета Starlink компании Илона Маска SpaceX. Такие терминалы дают доступ к скоростному интернету из любой точки Земли. Баканов подчеркнул важность обеспечения связью всех территорий России, не покрытых наземными сетями.

    «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развернута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – уточнил глава Роскосмоса.

    В начале прошлого лета сообщалось о планах России запустить до 2030 года 886 низкоорбитальных спутников национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».

    Серийное развертывание этих спутников будет происходить постепенно. В ходе первого этапа будет запущено 300 спутников «Рассвет», остальные аппараты начнут выводить на орбиту в ходе второго этапа. Ранее «Бюро 1440» планировало запустить до 2030 года не 886 спутников, а 292 (всего 383 аппарата, включая 91 на замену выходящих из строя). Благодаря спутникам «Рассвет» скоростной интернет появится в самолетах и поездах. Запуск коммерческого сервиса, как пишет РБК, намечен на 2027 год.

    По данным на ноябрь 2025 года, на орбите находилось около десяти тыс. спутников системы Starlink, а в перспективе компания Маска планирует увеличить их до нескольких десятков тысяч. В экспертной среде отмечают, что даже несколько сотен спутников связи «Рассвет» позволят обеспечить связь на всей территории России.

    «Низкоорбитальная группировка из 300 спутников обеспечит связь только на территории России. Поэтому сама по себе задача реальная, если мы не хотим покрыть связью весь мир», – отметил Герман Клименко, эксперт по развитию IT-индустрии, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics.

    По мнению собеседника, один из главных вопросов – это элементная база для создания спутников. Не менее важный вопрос – это программное обеспечение для взаимодействия спутников друг с другом. «Технически задача по выводу группировки может быть решена, но главное – это железо и программное обеспечение. У Starlink ушло на его создание много лет», – отметил собеседник.

    Что касается программы поддержки разработки отечественных пользовательских устройств, приемников и приложений, которые будут работать с данными спутниковой группировки, то эту задачу можно легко решить.

    «У Starlink очень простая схема – приемно-передаточная антенна. Эта технология не является ноу-хау.

    Самое сложное – это элементная база спутников, которые должны не просто болтаться в воздухе, а работать не менее трех-пяти лет, чтобы это было экономически выгодно. У электросхем, например, должна быть радиационная защита», – рассуждает спикер.

    По мнению Клименко, если российский космический интернет будет доступен гражданским пользователям, то услуга может быть востребованной – вопрос лишь в разумной цене. «Потребитель, очевидно, будет. Настоящий высокоскоростной интернет есть только в Москве, Питере и Новосибирске. На территории страны более 150 тыс. населенных пунктов и интернет туда еще тянуть и тянуть. С учетом численности группировки, ее обслуживание не кажется фантастически затратным», – полагает спикер.

    Как подчеркивает военный эксперт Юрий Кнутов, с помощью цифровых карт со спутников дистанционного зондирования «Зоркий» «можно будет прокладывать маршруты для беспилотников и крылатых ракет». Именно по такому принципу сейчас наводятся немецкие крылатые ракеты Taurus.

    «Цифровая карта – это фактически средство ориентации для российских высокоточных ударных систем. Навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS или «Галилео» можно заглушить с помощью помех, поэтому сегодня ставка делается на ориентацию с помощью видеоизображения по цифровым картам. Эта система не зависит от навигационных спутников», – пояснил Кнутов.

    По мнению эксперта, данные от группировки спутников «Зоркий» можно распределять между военными и гражданскими потребителями. «Такой объем цифровых фотографий позволит сельскому хозяйству видеть реальную ситуацию на том или ином участке земли, даст дополнительные возможности по контролю за уборкой урожая и предотвращения пожаров. Эта информация поможет следить за наводнениями и засухами», – полагает Кнутов.

    Реальной альтернативой Starlink Кнутов называет разворачивание спутниковой системы широкополосного интернета «Рассвет». «Эта группировка в первую очередь будет решать военные задачи – обеспечивать связью российские войска.

    Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник»,

    – пояснил Кнутов.

    Кроме того, с помощью «Рассвета» можно будет обеспечить доступ в интернет в отдельных частях России, установить дополнительную связь с гражданскими судами. Эта система повысит устойчивость связи и навигации, особенно в Арктике, если спутники будут выведены на соответствующую орбиту.

    «Пока это будут ограниченные возможности по сравнению со «Старлинком», но все равно для нас это мощнейший прорыв, потому что наша система должна будет превзойти британскую аналогичную OneWeb, которая уже развернута, но способна обслуживать только корпоративных клиентов, либо какие-то крупные армейские подразделения типа бригады», – добавил спикер.

