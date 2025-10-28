Еврокомиссия предложила присоединить Украину к спутниковой программе GovSat

Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия предложила подключить Украину к спутниковой программе Евросоюза GovSat для усиления ее военных и экономических возможностей, передает ТАСС.

Во время брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил: «Еврокомиссия предоставила рекомендацию полностью ассоциировать Украину с европейской спутниковой программой GovSat, поскольку оборона и космос идут рука об руку. Еврокомиссия уже полностью ассоциировала Украину с оборонными программами ЕС, теперь пора сделать то же самое для космоса».

Ренье отметил, что интеграция в GovSat создаст дополнительные условия для развития космической связи на Украине и расширит возможности для совместной деятельности европейских и украинских компаний. По его словам, следующий шаг – получение мандата от стран ЕС на переговоры с представителями Украины по этому вопросу.

GovSat занимается развитием космической связи и мониторингом поверхности Земли, а ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. Программа уже используется для европейских оборонных и гражданских нужд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовые ведомства заявили, что терминалы OneWeb интегрировали в систему управления морскими беспилотниками. Новую связь начали использовать в Черном море наряду со Starlink.

Индия вывела на орбиту партию спутников связи OneWeb. В МИД России указывали на возможность нанесения удара по объектам в космосе, которые используются для боев на Украине. США угрожают российским спутникам, заявляя о готовности к ответным мерам.