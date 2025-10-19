ВСУ использовали британские OneWeb для управления морскими дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ используют спутниковую сеть британской компании OneWeb для управления морскими беспилотными катерами в Черном море, передает РИА «Новости». По данным силовых ведомств, терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами и теперь служат резервным каналом связи, дополняя основную американскую систему Starlink.

Собеседник агентства отметил: «Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink».

В отличие от Starlink, OneWeb размещает свои спутники на средней околоземной орбите, что обеспечивает большее покрытие каждого спутника, однако требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.

Силовые структуры сообщили, что российские военные захватили украинский безэкипажный катер, оснащенный терминалом OneWeb, в качестве трофея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия вывела на орбиту партию спутников связи OneWeb. В МИД России указывали на возможность нанесения удара по объектам в космосе, которые используются для боев на Украине. США угрожают российским спутникам, заявляя о готовности к ответным мерам.