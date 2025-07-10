Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.10 комментариев
ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС России, усилив парк оперативно-тактической авиации согласно плану гособоронзаказа.
Очередная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Министерству обороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщает ТАСС.
Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», уточнила, что новые самолеты пополнили парк оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России. Все машины произведены по программе гособоронзаказа этого года.
Военный летчик, принимавший участие в приеме техники, отметил: «Главное преимущество этих машин – многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи». В Минобороны России добавили, что новые Су-34 уже прибыли на аэродромы базирования и официально приняты на вооружение объединения ВВС и ПВО. Экипажи, принявшие самолеты, ранее прошли обучение в военных вузах и учебных центрах ВКС на современных образцах авиационной техники.
Заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению Дмитрий Литвиненко сообщил, что это уже пятая партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35С и Су-34, поступившая с начала года. В Объединенной авиастроительной корпорации подчеркнули, что каждый самолет прошел полный цикл заводских испытаний, проверки в различных рабочих режимах и совершил перелет к месту службы. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что корпорация поддерживает высокий темп производства и планирует увеличить объемы выпуска боевых машин в текущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым. Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области авиабомбами. Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в этом же регионе.