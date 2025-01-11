Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, атака была произведена с использованием авиационных бомб, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ведомстве подчеркнули, что целью атак стали разведанные объекты, в частности, бронетехника и личный состав ВСУ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

После успешного выполнения задания и подтверждения уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на базу. Минобороны отметило, что операция прошла без происшествий, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 240 военнослужащих, также были уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ.

Танкисты «Ахмата» использовали тактику «карусель» для отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.

А накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.