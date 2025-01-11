ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Погребков. Отражены девять контратак противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешинкой, Казачьей Локней, Кругленьким, Кубаткиным, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасскми Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 бронемашину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Ранее стало известно, что танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области.

Накануне ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.