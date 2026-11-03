ЗАЭС пообещала уведомить МАГАТЭ о гибели сотрудницы при атаке дрона ВСУ

ЗАЭС заявила о планах уведомить МАГАТЭ о гибели сотрудницы от удара дрона ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Инспекторы организации, находящиеся на объекте, получат информацию о гибели женщины при ударе украинского беспилотника по гражданскому автомобилю, передает ТАСС. «МАГАТЭ уведомим о гибели сотрудницы», – сказала Яшина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник два человека, включая сотрудницу ЗАЭС, погибли в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.

В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС.

На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии сообщило о получении данных о гибели сотрудника станции при атаке дрона.