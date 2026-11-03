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Школьники в Сирии вышли на протесты из-за сокращения уроков курдского языка
Школьники в ряде городов на северо-востоке Сирии вторую неделю проводят демонстрации против решения министерства образования сократить количество уроков курдского языка, сообщает ANHA.
Акции протеста проходят в городах Дерик, Хасаке и Маабада. Ученики выступают против решения ограничить изучение курманджи в школах до трех часов в неделю, передает РИА «Новости».
В Дерике демонстранты с плакатами собрались у здания Департамента образования. Учащиеся потребовали признать курдский язык в конституции страны и гарантировать им право изучать родной язык.
Более десяти лет территории на северо-востоке Сирии находились под контролем курдской автономной администрации и «Сирийских демократических сил» (СДС).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны. В январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились поэтапно войти в состав сирийской армии.