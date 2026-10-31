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Глава МИД Ирана не увидел необходимости во встрече с представителями США
Глава МИД Ирана Аракчи заявил об отсутствии планов проводить встречу с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в настоящий момент Тегеран не видит необходимости в проведении прямых встреч с американскими чиновниками.
Власти Ирана на данный момент не видят необходимости в проведении встречи с представителями США. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. По словам дипломата, консультации между сторонами продолжаются на уровне посредников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
«В данный момент мы не видим необходимости во встрече с американцами. Наши условия четки и ясны. Посредники продолжают консультации по этому поводу», – заявил Аракчи.
Глава ведомства подчеркнул, что любые предположения о планах прямых переговоров являются лишь прогнозами СМИ. Министр также подтвердил отправку иранской делегации в Доху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.
В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Также он не исключил возобновления военных действий США против Ирана.