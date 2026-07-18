Сирия и Ирак договорились о восстановлении крупного нефтепровода

Сирия и Ирак подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук – Банияс

Tекст: Мария Иванова

Сирия и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс. Об этом сообщил министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, передает РИА «Новости».

«Мы подписали с братской Республикой Ирак меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс», – говорится в заявлении министра.

Аль-Башир отметил, что это стратегический шаг к возобновлению работы одного из важнейших нефтетранспортных маршрутов. По его словам, соглашение укрепит роль Сирии как регионального энергетического коридора. Документ подписали в США в присутствии иракского премьера и американских чиновников.

Сирийская нефтяная компания также заключила меморандум с иракской Basra Oil Company о восстановлении участка Хадита – Банияс. Этот проект обеспечит транспортировку иракской нефти к сирийским портам. Второй меморандум подписан с международным консорциумом, куда входят Chevron, UCC Holding и TI Capital. После модернизации пропускную способность трубопровода планируют увеличить до 2 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее в прессу просочились сведения о планах восстановления нефтепровода Киркук – Банияс.

В ноябре прошлого года сирийский порт Банияс принял первую партию безвозмездной нефти от Саудовской Аравии.

В начале этого года правительство Ирака одобрило передачу управления крупным нефтяным месторождением «Западная Курна – 2» местной компании.