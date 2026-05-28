Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции

Reuters: Три танкера пострадали от атаки дронов у берегов Турции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три танкера были атакованы неизвестными беспилотниками в Черном море у берегов Турции, пишут «Вести» со ссылкой на агентство Reuters и судоходное агентство Tribeca.

По их данным, под обстрел попал танкер James II под флагом Палау, а также два танкера Altura и Velora, которые шли под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент был зафиксирован примерно в 80 км от района Туркели.

К месту происшествия направили спасательные катера, все члены экипажей находятся в хорошем состоянии, говорится в сообщении. В министерстве транспорта Турции эти инциденты пока не прокомментировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне в Черном море подвергся атаке дронов у входа в пролив Босфор.

МИД Турции выразил серьезную озабоченность в связи с атакой на танкер в турецкой исключительной экономической зоне Черного моря.

Ранее танкер Elbus, также под флагом Палау, у берегов Турции в Черном море был атакован неизвестными беспилотниками и отбуксирован к побережью.