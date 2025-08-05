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Похоронное бюро Колорадо отправляло родственникам бетон вместо праха
В США похоронное бюро отправляло родственникам бетон вместо праха
Владелица похоронного бюро и ее муж из штата Колорадо признали вину в мошенничестве с государственными средствами.
Вместо кремации почти 191 тела с 2019 по 2023 год Кэри и Джон Холлфорд отправляли клиентам сухой бетон, выдавая его за прах усопших, а тела хранили в ненадлежащих условиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на AP.
В результате мошеннических действий пара получила около 130 тыс. долларов и дополнительно почти 900 тыс. долларов по программе поддержки малого бизнеса во время пандемии COVID-19, подделав документы для получения этих средств.
В материале отмечается, что суд рассматривает 191 обвинение в ненадлежащем обращении с телами, а также случаи ошибочного захоронения двух тел. Джон Холлфорд признал вину по делу.
Полиция обнаружила здание, принадлежавшее Холлфордам, в городе Пенроуз, где в 2023 году были найдены сотни разлагающихся тел, некоторые из которых пролежали там до четырех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе перепутали тела умерших граждан России и Канады. А WSJ раскрыла «похоронную коррупцию» украинских чиновников на смертях солдат ВСУ.