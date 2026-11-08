Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Минобороны: ВСУ вылетели из Курской области как пробка
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил, что украинские подразделения в Курской области лишились путей снабжения и стремительно покинули регион.
Как уточнил Солодчук в эфире телеканала «Звезда», российские войска перерезали практически все логистические пути Вооруженных сил Украины в регионе. В результате противник более месяца находился без провизии и боеприпасов.
«Мы преподали противнику очень хороший урок, когда было вторжение в Курскую область. Что мы сделали? Мы обрубили противнику все маршруты снабжения, оставили только один – через Суджу – и перерезали его так, что противник больше месяца находился без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без эвакуации и в итоге вылетел из Курской области как пробка», – отметил Солодчук.
Заместитель министра подчеркнул, что обеспечение собственного материально-технического снабжения и нарушение логистики противника остаются одними из важнейших оперативных и тактических задач армии.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 267 сбитых украинских беспилотниках над Курской областью.
16 октября командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил, что за летне-осенний период группировка войск «Север» освободила 14 населенных пунктов на курском направлении.