Группировка войск «Север» с начала лета освободила 14 населенных пунктов на курском направлении и заняла более 300 кв. км территории в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова президенту России Владимиру Путину.

«Всего за летне-осенний период группировкой на курском направлении освобождено 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров территории Сумской области», – заявил командующий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командующий Евгений Никифоров сообщил, что группировка «Север» расширяет зону безопасности.

В четверг артиллерия группировки «Север» уничтожила 64 бойца ВСУ за ночь. При этом в среду ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий.