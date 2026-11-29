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ВС России поразили использовавшийся ВСУ мост через Днепр в Запорожье
Российские военные нанесли удар по мосту Преображенского в Запорожье
Вооруженные силы России нанесли удар по автожелезнодорожному мосту Преображенского через реку Днепр в подконтрольном Киеву городе Запорожье, по которому осуществлялось снабжение украинских войск.
Мост использовался для перевозки военных грузов в зону боевых действий в Донбассе для нужд Вооруженных сил Украины, передает Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что поражен автожелезнодорожный мост Преображенского, через который проходил важный логистический маршрут снабжения украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о закрытии движения по мосту Преображенского после ударов российских авиабомб.
Также российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья с помощью беспилотников.
Кроме того, авиация сбросила корректируемые бомбы на еще один использовавшийся для украинской логистики мост.