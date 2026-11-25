Глава ЛНР Пасечник: При атаках украинских дронов в ЛНР погибли три человека

Tекст: Валерия Городецкая

«ВФУ продолжают действовать террористическими методами: три человека погибли, еще двое получили ранения», – написал глава ЛНР в Max. По его информации, в Краснодонском муниципальном округе в результате удара по автомобилю «Газель» серьезно пострадал 24-летний экспедитор, врачам не удалось его спасти.

Кроме того, на трассе Марковка – Луганск вражеский беспилотник атаковал легковую машину, из-за чего погибли мужчина и женщина.

В Лисичанске нападению подвергся служебный автомобиль медицинского учреждения, ранения получили двое сотрудников. Всего за сутки под огонь попали 13 муниципалитетов республики, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Системы противовоздушной обороны сбили над регионом около 180 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава региона Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека при атаках ВСУ на республику.

На прошлой неделе в результате ударов украинских беспилотников погибли пять мирных жителей.

В начале месяца на территории ЛНР зафиксировали гибель еще пятерых человек после обстрелов.