Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече с европейцами в Москве
Ушаков: Договоренностей о встрече с европейцами в Москве пока нет
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве и их участии в переговорах по Украине пока нет.
Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве и их участии в переговорах по украинскому урегулированию, передают «Вести».
«Пока нет договоренностей о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах», – сказал Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.
Во вторник Песков сообщил о непонимании Москвой возможного вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии согласования с Москвой расширения трехсторонних переговоров.