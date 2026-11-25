Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Хуснуллин анонсировал повышение компенсаций за жилье в Донбассе и Новороссии
Хуснуллин: Компенсации за жилье в Донбассе и Новороссии планируется повысить
Объемы компенсаций за утраченное жилье для жителей Донбасса и Новороссии планируется повысить, решение может быть принято до конца года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Планируется повышение. Мы этот вопрос рассматривали на рабочей группе. <…> Я думаю, что мы до конца года даже постараемся принять решение», – заявил Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме. Его цитирует ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о выплате компенсаций потерявшим жилье жителям Алешек.
Из бюджета России запланировали направить более 865 млрд рублей на восстановление и развитие регионов Донбасса и Новороссии в 2027-2029 годах.