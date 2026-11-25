Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Актер Джигурда вновь попал в реанимацию
Актеру Никите Джигурде вновь потребовалась интенсивная терапия после перенесенного инфаркта, сообщили СМИ.
Как пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на его жену, шоумена вернули в реанимацию, передают «Вести».
Накануне артиста перевели из реанимации в обычную палату, однако в среду ему снова потребовалась интенсивная медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник балерина Анастасия Волочкова сообщила об улучшении состояния актера Никиты Джигурды.
В понедельник Никита Джигурда рассказал о перенесенном обширном инфаркте.
Супруга Марина Анисина сообщила о госпитализации актера в реанимацию столичной больницы с инфарктом.