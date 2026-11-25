Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
В Белом доме задумались об отставке главы МВБ США после массовых сбоев
WP: Белый дом обсуждает отставку главы МВБ США Маллина после сбоев
Администрация президента США обсуждает возможность увольнения министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина на фоне серии технических сбоев в работе банковских сетей и авиасообщения, пишет газета The Washington Post (WP).
Власти Соединенных Штатов рассматривают вариант отставки Маркуэйна Маллина после череды технологических сбоев, нарушивших работу авиасообщения и банковской системы страны, сообщает The Washington Post.
На фоне дискуссий о целесообразности увольнения министра некоторые сотрудники аппарата начали делать ставки на то, как долго Маллин сможет удержаться на своем посту.
Отмечается, что руководитель ведомства не смог убедить общественность в эффективном управлении ситуацией, вызвавшей опасения по поводу национальной безопасности. Кроме того, Маллин подвергся критике за то, что в разгар кризиса отправился с семьей на правительственном самолете в Луизиану на студенческий футбольный матч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил министру внутренней безопасности США Маркуэйну Маллину давать телеинтервью.
На прошлой неделе Маллин объяснил сбои в работе американских компаний внедрением новых технологий в устаревшие компьютерные системы.
В середине месяца глава ведомства пообещал обойтись без увольнений в связи с масштабными перебоями в авиасообщении.