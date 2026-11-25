Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Суд США снял обвинения с экс-сотрудников ФБР из-за ноутбука сына Байдена
Федеральный суд в США прекратил уголовное дело против двух бывших сотрудников ФБР, обвинявшихся в сокрытии данных от Конгресса о ноутбуке сына бывшего американского президента Джо Байдена.
Суд прекратил преследование бывших сотрудников ФБР Никки Флорис и Брэдли Бенавидеса из-за отсутствия достаточных оснований, передает РИА «Новости». В решении отмечается, что обвинению не удалось доказать ложность показаний экс-сотрудников подразделения ФБР по противодействию иностранному влиянию.
Кроме того, следствие допустило многочисленные ошибки и не смогло подтвердить факт сознательного предоставления неверных сведений, имеющих существенное значение.
В октябре американское министерство юстиции обвинило Флорис и Бенавидеса в сокрытии от Конгресса информации о своем участии в расследовании дела о ноутбуке Хантера Байдена в 2023 году. В 2020 году газета New York Post опубликовала письма, из которых следовало, что сын бывшего президента США Джо Байдена представлял своего отца руководству украинской фирмы Burisma.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американские следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам ФБР в даче ложных показаний Конгрессу США по делу Хантера Байдена.
Летом рассекреченные документы американской администрации подтвердили маркировку сведений о коррупции вокруг Джо Байдена как дезинформации.
В прошлом году республиканцы из комитета Палаты представителей США обвинили ФБР в сокрытии информации о ноутбуке сына бывшего президента.