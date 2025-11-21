«Мисс Вселенной 2025» стала Фатима Бош Фернандес из Мексики

В Бангкоке завершился 74-й конкурс «Мисс Вселенная 2025». Победителем стала 25-летняя мексиканская модель Фатима Бош Фернандес. Всего в соревновании участвовали 119 красавиц со всего мира (фото: Sakchai Lalit/AP/TASS)

Фатима Бош – уроженка штата Табаско. Училась на дизайнера одежды в Ибероамериканском университете, а также посещала Новую академию изящных искусств в Милане. Путь к вершине девушка начала в 2018 году, выиграв региональный конкурс красоты. Также она занимается благотворительностью (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Второе место заняла 29-летняя «Мисс Таиланд» индийского происхождения Правинар Сингх. Она получила степень бакалавра по гуманитарным наукам в университете Таммасат, а также стала первой замужней участницей национального конкурса красоты (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Делегат от Японии Каори Хашимото – мастер кэндо (фехтования на бамбуковых мечах) из города Тотиги. Она говорит на двух языках и увлекается танцами (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Представительница латиноамериканского сообщества США – 29-летняя доминикано-американская учительница и актриса из Нью-Джерси Ямилекс Эрнандес дель Орбе (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

42-летняя мать четырех детей из Руанды Соланж Кейта. Женщина является послом ЮНИСЕФ в Канаде и возглавляет благотворительный фонд Elevate International. В числе ее заслуг – сбор 3,6 млн долларов на помощь африканским девушкам, живущим за чертой бедности (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Представитель Колумбии 34-летняя Ванесса Пульгарин. Девушка изучает социальные коммуникации и журналистику в Папском Боливарианском университете. До победы в конкурсе «Мисс Колумбия» она работала моделью в Австралии (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Стефани Абасали, делегат от Венесуэлы, а по совместительству – студент факультета экономики Флоридского международного университета. Девушка имеет сирийско-ливанские корни и свободно говорит на испанском, английском и арабском языках (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

«Мисс Филиппины» Мария Родригес Манало. Финно-шведско-испанско-филиппинский предприниматель, владеющая в Австралии двумя предприятиями общественного питания: Cafe Noun и Call Me Harris. Также вместе со своим деловым партнером Джоном Майклом Хилтоном она представляет на Филиппинах австралийский продуктовый бренд Koomi Natural Drinking Yogurt (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

«Мисс Чили» Мария Игнасия Молл. Живя в Лос-Анджелесе, девушка встречалась с американским рэпером Ad-Rock (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

«Мисс Зимбабве» Лишанда Мойас, финансовый и маркетинговый консультант. В своей деятельности девушка занимается развитием промышленности, инноваций и инфраструктуры (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Представитель США Одри Экерт из Небраски. Девушка выступает за цифровую безопасность, а также за расширение прав и возможностей женщин. Ранее она работала координатором по социальным сетям и маркетингу Sapahn – тайского бренда сумок (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)