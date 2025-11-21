  • Новость часаКремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Минфин сообщил о планах усилить контроль за маркетплейсами
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    7 комментариев
    21 ноября 2025, 14:56 • Фоторепортаж

    «Мисс Вселенной 2025» стала Фатима Бош Фернандес из Мексики

    В Бангкоке завершился 74-й конкурс «Мисс Вселенная 2025». Победителем стала 25-летняя мексиканская модель Фатима Бош Фернандес. Всего в соревновании участвовали 119 красавиц со всего мира (фото: Sakchai Lalit/AP/TASS)

    Фатима Бош – уроженка штата Табаско. Училась на дизайнера одежды в Ибероамериканском университете, а также посещала Новую академию изящных искусств в Милане. Путь к вершине девушка начала в 2018 году, выиграв региональный конкурс красоты. Также она занимается благотворительностью (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Второе место заняла 29-летняя «Мисс Таиланд» индийского происхождения Правинар Сингх. Она получила степень бакалавра по гуманитарным наукам в университете Таммасат, а также стала первой замужней участницей национального конкурса красоты (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Делегат от Японии Каори Хашимото – мастер кэндо (фехтования на бамбуковых мечах) из города Тотиги. Она говорит на двух языках и увлекается танцами (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Представительница латиноамериканского сообщества США – 29-летняя доминикано-американская учительница и актриса из Нью-Джерси Ямилекс Эрнандес дель Орбе (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    42-летняя мать четырех детей из Руанды Соланж Кейта. Женщина является послом ЮНИСЕФ в Канаде и возглавляет благотворительный фонд Elevate International. В числе ее заслуг – сбор 3,6 млн долларов на помощь африканским девушкам, живущим за чертой бедности (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Представитель Колумбии 34-летняя Ванесса Пульгарин. Девушка изучает социальные коммуникации и журналистику в Папском Боливарианском университете. До победы в конкурсе «Мисс Колумбия» она работала моделью в Австралии (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Стефани Абасали, делегат от Венесуэлы, а по совместительству – студент факультета экономики Флоридского международного университета. Девушка имеет сирийско-ливанские корни и свободно говорит на испанском, английском и арабском языках (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    «Мисс Филиппины» Мария Родригес Манало. Финно-шведско-испанско-филиппинский предприниматель, владеющая в Австралии двумя предприятиями общественного питания: Cafe Noun и Call Me Harris. Также вместе со своим деловым партнером Джоном Майклом Хилтоном она представляет на Филиппинах австралийский продуктовый бренд Koomi Natural Drinking Yogurt (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    «Мисс Чили» Мария Игнасия Молл. Живя в Лос-Анджелесе, девушка встречалась с американским рэпером Ad-Rock (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    «Мисс Зимбабве» Лишанда Мойас, финансовый и маркетинговый консультант. В своей деятельности девушка занимается развитием промышленности, инноваций и инфраструктуры (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Представитель США Одри Экерт из Небраски. Девушка выступает за цифровую безопасность, а также за расширение прав и возможностей женщин. Ранее она работала координатором по социальным сетям и маркетингу Sapahn – тайского бренда сумок (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    В ходе мероприятия вице-президент конкурса Нават Итсарагрисил назвал Фатиму Бош «тупой». День спустя он извинился и признал свою ошибку. В свою очередь, сама триумфатор призвала женщин «верить в силу своей аутентичности и никогда никому не позволять сомневаться в своей ценности» (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

    Главное
    Зеленский отказался увольнять Ермака
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    Премьер Японии отказалась извиняться перед Китаем
    Президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
    Ростех выразил соболезнования в связи с крушением истребителя Tejas в Дубае
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    По факту нападения таксиста-мигранта на женщину в Москве завели дело

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации